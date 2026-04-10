Una camioneta quedó sobre el cantero central del Acceso Sur tras chocar con un auto

camioneta acceso sur accidente Se desconoce la causa del choque ya que ambos conductores iban en la misma dirección, hacia el Sur. Foto: prensa del Ministerio de Seguridad

El accidente

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, perdió el control del rodado, que terminó sobre el cantero central del Acceso Sur.

Por su parte, el Renault Sandero era conducido por un hombre de 41 años, quien también se vio involucrado en la maniobra.

Operativo de salud y tránsito

Tras varios llamados al 911 de conductores que presenciaron el hecho, personal de la Comisaría 52° y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron rápidamente al lugar.

Los profesionales de la salud examinaron a ambos conductores en el sitio y diagnosticaron "politraumatismos leves". A pesar de la espectacularidad del vuelco, ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad que requirieran internación de urgencia.

Debido a que la camioneta quedó obstruyendo el paso entre los dos carriles principales, el tránsito en el Acceso Sur sufrió demoras durante la tarde, con filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros.

Personal policial y preventores municipales trabajaron en el lugar para desviar el flujo vehicular y realizar las tareas de limpieza de calzada. Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Vial de Godoy Cruz.