Una de las "amantes" de Luciano Castro apareció en medio de la internación y reveló todo

Además, negó la existencia de chats íntimos con alto contenido sexual que habrían intercambiado. "Si esos chats existen, ya tendrían que haber aparecido” dijo. "Él es una persona muy seductora, pero la verdad que conmigo se comportó muy bien, muy respetuoso, muy amable con su mensaje. No puedo decir nada, solamente me encantaría que él esté bien hoy por hoy”, afirmó.

El violento ataque de Luciano Castro a Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich sorprendió al panel al revelar el llamativo episodio que vivió con Luciano Castro, haciendo hincapié en el caracter del actor.

"Yo me acuerdo, en Socios del Espectáculo, una vez que vino, le pregunté algo que no le gustó y me tiró un zapatazo por la cabeza, literal. Él lo tomó como en chiste, pero el zapato me lo revoleó. Entonces, es un tipo con una ira importante y que tiene que trabajar más allá de un montón de cosas”, expresó .

luciano castro adicciones El episodio de ira que protagonizó Luciano Castro.

"Pudo concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo lo que tiene que ver con su ira, no solamente lo que pueda tener que ver con adicciones. Lo que tiene que ver con su ira, el manejo de la ira. Luciano es un tipo con una ira muy poco controlada”, cerró el conductor.