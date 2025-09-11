Inicio Farándula Mauro Icardi
¿No será mucho?

¡Una fortuna! Cuánto salió el nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Salió a la luz la cuantiosa suma que pagó Mauro Icardi para borrar a Wanda Nara de su antebrazo. Todos los detalles

Mauro Icardi tomó una drástica decisión y se tapó el tatuaje del rostro de Wanda Nara que tenía en su antebrazo y generó todo un revuelo en las redes sociales.

Como no podía ser de otra manera, la China Suárez fue la primera en presumir el resultado con una foto posando con Mauro Icardi en la noche de Estambul.

Mauro Icardi incluso subió imágenes mostrando el resultado final y los detalles de su nuevo tatuaje. En el programa Pasó en América analizaron lo sucedido y revelaron cuánto habría pagado el futbolista.

china suarez mauro icardi tatuaje
El panelista Martín Salwe se comunicó con un tatuador experto quien explicó que la sesión para transformar el diseño anterior no saldría menos de 17 mil euros.

Mauro Icardi y la China Suárez festejarán su amor

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

Mauro Icardi grabó a la China Suárez bailando en calzoncillo y sin corpiño

Mauro Icardi volvió a mostrarse más filoso que nunca, publicando una nueva catarata de posteos respondiéndole a sus haters y los de de la China Suárez.

Luego de estallar contra los periodistas, Mauro Icardi presumió la belleza de la China Suárez con un video desde su mansión en Estambul.

mauro icardi video china bailando haters
Mauro Icardi grabó a la China Suárez bailando luciendo un outfit imposible de pasar desapercibido. La top se la jugó con una mini estilo calzoncillo, musculosa blanca y no llevó corpiño.

