Una ex Gran Hermano se mostró con moretones en su rostro

"No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos!", manifestó.

Paganini, que saltó a la fama por haber participado de la primera edición de GH, indicó que se sometió a una blefaroplastia inferior, una cirugía que ayuda a rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares.

"No puedo expresar mucha alegría ahora porque no me andan los ojos. Los tengo adormecidos por la medicación", mencionó la actriz, que tiene por delante varios días de recuperación.

"Yo estoy media drogada todavía, pero... ¡ay... que hermosa pastilla! Me estoy poniendo cubitos hechos con manzanilla para desinflamar", detalló la ex GH.

Tamara Paganini en Gran Hermano

Tamara Paganini fue participante de la primera edición de Gran Hermano, que se realizó en el 2001, en Telefe, con la conducción de Soledad Silveyra.

La rubia llegó hasta la final del reality, que finalmente ganó Marcelo Corazza.

Esa edición de Gran Hermano fue en medio de la crisis del gobierno de Fernando De la Rúa y sus participantes vivieron la experiencia de ingresar con un ministro de Economía y salir de la Casa cuando ya había otro.