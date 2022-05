¡Una bomba! Mica Viciconte mostró su impactante figura post-parto a 10 días del nacimiento de Luca

Fanática del fitness y el entrenamiento, Mica Viciconte siguió con su intensas rutinas y ejercicios durante todo su embarazo y ahora ha sorprendido con la rapidez que ha recuperado su lomazo.

mica viciconte postparto.jpg Mica Viciconte mostró su figura post-parto.

Sin filtro ni photoshop, Mica Viciconte posó en ropa interior y dejó a la vista su figura revolucionando a todos sus seguidores.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Encendida! Florencia Peña se puso de espaldas para mostrar como la pone el frío y arrasó

Mica Viciconte presentó a Luca Cubero

El ex Vélez y la ex participante de Combate subieron dos fotos de Luca en sus respectivas cuentas de Instagram con el siguiente mensaje: "Buen Domingo para todos".

Las instantáneas del pequeño, que nació el viernes a las 23.30 en la Clínica Suizo-Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, se llenó de comentarios.

Luca Cubero es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Nicole Neumann.

Mica-Viciconte-Fabian-Cubero-y-Luca1.jpg

Las primeras fotos de Luca Cubero

La ganadora de MasterChef Celebrity 3 tenía fecha de parto para los primeros días de mayo, pero el viernes comenzó con las contracciones y el exfutbolista la llevó de inmediato a la clínica donde finalmente dio a luz.

"No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos", fueron las primeras palabras de Mica Viciconte y Fabián Cubero tras el nacimiento de Luca.

Mica se refirió al rol de padre del ex Vélez y sentenció: "A Fabián como papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como 'Cruela de Vil' al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio".