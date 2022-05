Nació Luca, el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Ángel De Brito fue el encargado de dar la noticia e incluso mostró la primera foto del pequeño. Si bien la fecha de parto estimada era para este sábado 7 de mayo, lo cierto es que este viernes comenzó con malestar por lo que tuvo que salir de urgencia al hospital.

Fabian Cubero Mica Viciconte Luca Cubero.jpg

El Poroto Cubero ingresó al quirófano y estuvo presente en el momento del parto y del nacimiento de su primer hijo con Mica, tras seis años de relación.

Recordemos que el ex futbolista, ídolo de Vélez Sarsfield, ya tiene 3 hijas con Nicole Neumann: Indiana, Sienna y Allegra, por lo que Luca es el primer hijo varón.

Mica Viciconte.jpg

Fabián Cubero emocionado por su primer hijo varón

Mica Viciconte contó que el Cubero quedó en shock cuando le dijo que se venía el nene que tanto soñaba. “Juro que nunca lo vi así a Fabi, llorando a más no poder. ‘Vamos, no lo puedo creer’, me dijo. Esa noche salimos a cenar para celebrar”, comentó la joven en una nota con Caras recordando el momento en que le contó a su pareja que esperaba un bebé de sexo masculino.

Las hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann también se pusieron felices. “Estamos consolidados y también muy ansiosos con la llegada de Luca. Yo con las nenas estoy súper embobado. Mis hijas son increíbles y con ellas tengo una relación extraordinaria, las adoro, pero también fue lindo saber que venía el varoncito", dijo Cubero en esa nota.

"Siempre fui muy presente como papá, con la rutina del baño y muy pendiente de atenderlas. No necesito dormir mucho tiempo (ríe). Así va a ser con Luca. A Mica la veo como una madraza tremenda, excelente y muy protectora”, agregó el ex Vélez.