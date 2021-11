Mica Viciconte y Fabián Cubero esperan a un bebé y ya saben el sexo

Mica-Viciconte-y-Fabian-Cubero-seran-padres2.jpg

Por su parte, Ángel de Brito se sumó al tema y escribió: "Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó".

Cabe destacar que ni Mica Viciconte ni Fabián Cubero dieron detalles hasta el momento, y en el último año muchas veces se habló de un posible embarazo pero su protagonista lo desmintió.

Mica-Viciconte-y-Fabian-Cubero-seran-padres1.jpg

Hace algunas semanas, en el programa "No es tan tarde", el ciclo conducido por German Paoloski en Telefe, ambos estuvieron presentes y allí respondieron a una serie de preguntas, entre ellas si querían ser padres.

"Ya me embarazaron como ocho veces", dijo la flamante participante de MasterChef Celebrity Argentina 3 (Telefe). "Yo tengo tres hijas y dos hijos varones. Vos y el otro que esta ahí atrás", bromeó Poroto Cubero, refiriéndose a Paoloski y a un profesional del paddle con quienes se midió semanas atrás.

Tras las risas, Paoloski retomó el tema y la exCombate dijo: "Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos".

Y agregó: "Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como 'uh, esta ya quiere un hijo', es raro. Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo".

"Yo sí o sí quiero tener", afirmó Viciconte super convencida. "Y Fabi me dijo que no le cerraba las puertas", comentó. "Me gusta el rol de padre. Estuvo hablado, es un proyecto a futuro", contó Poroto Cubero.