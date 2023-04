¡Una bomba! Locura por las fotos de Alma Gandini, la hija actriz de Laura Ubfal

►TE PUEDE INTERESAR: Se filtran fotos de Ximena Capristo en micro-bikini Barbie y revienta Instagram

alma gandini laura ubfal 1.jfif Locura por las fotos de Alma Gandini, la hija actriz de Laura Ubfal.

"Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Está divina con Francella en El encargado. Estoy muy orgullosa”, señaló Ubfal.

Alma Gandini estuvo en éxitos como Educando a Nina junto a Griselda Siciliani, en 100 días para enamorarse, Graduados y hasta en teatro compartiendo tablas con Nazarena Vélez.

alma gandini laura ubfal 2.jfif Alma Gandini es actriz y actualmente se la puede ver en Argentina Tierra de Amor y Venganza.

►TE PUEDE INTERESAR: En vestidito de látex con aberturas, Luciana Salazar mostró mucha cadera y ¡nada de ropa interior!

El polémico tweet de Laura Ubfal sobre la final de Gran Hermano

La panelista compartió una controversial opinión sobre los finalistas de Gran Hermano 2022, que generó un fuerte repudio en redes sociales.

A horas de la final de Gran Hermano 2022, la panelista Laura Ubfal lanzó un polémico comentario en su Twitter sobre los tres participantes que siguen en competencia.

Enseguida, los usuarios arremetieron contra la periodista por considerarlo "desagradable" y "racista".

Laura Ubfal.

"La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos", escribió en su cuenta de Twitter haciendo referencia a los tres finalistas Nacho Castañares, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

A pesar de las fuertes respuestas contra la periodista, por considerarla "racista" y "discriminadora" en su visión, Ubfal salió a aclarar que el mensaje no era en sentido literal, sino que se trataba de una ironía.

►TE PUEDE INTERESAR: Caso Marcelo Corazza: así operaba la banda de pedófilos