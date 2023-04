Se filtran fotos de Ximena Capristo en micro-bikini Barbie y revienta Instagram

►TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza foto de Mica Tinelli mostrando todo su brassier y explota Instagram

ximena capristo bikini 2.avif Se filtran fotos de Ximena Capristo en micro-bikini Barbie desde las playas de Brasil y revienta Instagram

La panelista del debate de Gran Hermano posó como toda una sirena desde las cálidas aguas brasileras luciendo una micro-bikini color rosa con estampas de lo más "Barbiecore", la tendencia furor del momento.

"Dia 1 de vacaciones y un sol espléndido sobre la playa de Geriba. ¿Con cual foto me quedo?", escribió Ximena Capristo pidiendo la opinión y sugerencia de sus fans que quedaron enloquecidos con su figura llenándola de elogios y likes.

ximena capristo bikini n1.avif

Locura en las redes sociales por la foto de Ximena Capristo al límite

Si bien suele lucir outfits súper sexys, el viernes pasado Ximena Capristo fue por todo y se la jugó con un vestido plateado con aberturas y argollas dejando a la vista muchísima piel.

ximena capristo argollas.jpg

Súper picante, la "Negra" Capristo redobló la apuesta y acompañó su foto con un picante mensaje. "Si queres hoy podes llamarme argolla o argolluda", escribió y sus seguidores no tardaron en estallar enloquecidos.

Ximena Capristo sexy a sus 46

Ximena Capristo cumplió 46 años y arrasó con su atuendo y aprovechó para reflexionar sobre su presente.

La morocha fue por todo y presumió su espectacular lomazo con un cat-suit negro con recortes en el abdomen, pelo suelto y make up de ojos ahumados.

ximena capristo 46.jpg

"Celebro un año mas!! No la careteo ni ahí con la edad que tengo… ja... Y aclaro que no me siento mas vieja, todo lo contrario. Y quiero felicitarme porque me enorgullezco de seguir luchando por cada uno de mis sueños, y agradezco siempre todo lo que la vida me dio, y por todo el amor que tengo a mi alrededor….. y por todo lo que tuve que ir superando estos años de vida", escribió Ximena Capristo junto a la foto que se llenó de saludos y elogios.