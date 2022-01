¡Una bomba! Las fotos de Lola Latorre que paralizaron Punta del Este

Sin embargo, la it girl decidió no seguir el tiempo que tenía previsto en Punta del Este y regresar antes a la Argentina.

Antes de su vuelta al país, Lola Latorre fue captada por los paparazzis paseando por José Ignacio cautivando a todos con su lomazo.

lola latorre punta 7.jpg

Las fotos de Lola Latorre en Punta del Este

Además, durante su estadía Lola no para de compartir postales y videos de su día a a día en la costa esteña.

En su rutina no faltaron días de playa, relax y sunsets.

También hubo tiempo para fiestas exclusivas y salidas junto a sus amigas con quiénes alquilo una espectacular casa cerca a la playa.

lola latorre punta 5.jpg

Las razones de la vuelta de Lola Latorre

Yanina Latorre reveló detalles de la decisión de Lola Latorre y contó que la joven se unirá a ellos en Miami.

“Lolita me llamó por teléfono muy asustada porque están todos con coronavirus. Y me dijo que tomó la decisión de volverse a Buenos Aires para cuidarse de los contagios”, contó la ex angelita en sus historias de Instagram.

“Ayer se hisopó, dio negativo y va a venir porque está asustada. Mi hija tiene miedo porque mucha gente que conoce dieron todos positivos de Covid, así que viaja”, agregó.

“¡Al final los uruguayos tanto que tardaron en abrir y que tenían tantos cuidados! Había gente que tenía casa y no podía ir porque pedían ochenta cosas”, cerró picantísima.