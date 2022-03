"¡Uff si las ve tu suegra!", la tremenda foto de Stefi Roitman y su hermana Chantal en súper cavadas

stef ricky luna de miel.webp

A pesar de esta situación, Stefi Roitman continúa con sus posteos en las redes sociales generando gran repercusión entre sus fans que no se pierden ningún detalle de sus publicaciones.

Hace algunos días, la rubia sorprendió con un explosivo álbum junto a su hermana Chantal Roitman y las especulaciones sobre su futuro no tardaron en estallar.

Stefi Roitman y Chantal Roitman arrasan con sus lomazos

Súper cercana a su hermana menor, Stefi Roitman decidió publicar una serie de imágenes junto a Chantal recordando el cariño que siente por su "pollita".

"Quería subir algo con @chantalroitman ; por eso. Te amo y extraño mucho mi pollita volvamos siempre", comenzó escribiendo en su posteo.

"Alguien más se siente una madre con su hermanx menor? Es una sensación muy loca, solo quiero cuidarla y que nada le pase jamás lo siento 100% maternal, no se. También me pasa con amigas… y es que no sé, no puedo con eso así soy, y a veces lo padezco... pero ‍ las amo mucho demasiado", cerró.

Como no podía ser de otra manera, su posteo recibió cientos de comentarios, algunos incluso hablando sobre sus ganas de ser mamá.

Además, los followers quedaron impactados con la belleza y figura de las hermanas Roitman y no dudaron en dejar sus opiniones. "Qué dirá tu suegra", "Hermosas", "Dos bombas", comentaron.

Ricky Montaner likea a otras famosas

En Socios del Espectáculo volvieron a hablar de los rumores de crisis y mandaron al frente al hijo de Ricardo Montaner.

De acuerdo a Rodrigo Lussich, el joven no oculta su interés en otras mujeres a las que suele likear y seguir en Instagram.

Estamos en condiciones de afirmar que descubrimos mirando historias de otras chicas a Ricky Montaner, el marido de Stefi Roitman”.

“A ver, vamos a mostrar las pruebas. La chica pone historias, las mira Ricky. Una chica pone historias, las mira Ricky. Otra chica, en cuolo, pone historias, las mira Ricky. Otra chica pone historias, las mira Ricky. Otra chica en culo pone historias, las mira Ricky. Otra chica pone historias y le gusta a Ricky. Esta rubia pone historias y le gusta a Ricky. Esta chica con el perro pone historias y las mira Ricky. Pone una foto en un balcón me dio en pelotas y en una piscina, le gusta a Ricky. Y esta que también está en culo, le gusta a Ricky”, cerró picantísimo mostrando los likes del esposo de Stefi Roitman.