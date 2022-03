"¡Uff negra hermosa!", Ángela Leiva se puso el que tenía agujeritos y explotó todo

Desde allí, la diosa no ha parado de compartir postales de sus paseos, vivencias, shows y como no podía ser de otra manera, de los looks que ha elegido para cada presentación.

En uno de sus últimos shows, Ángela se fotografió junto a todos sus compañeros aunque fue su atuendo el que se robó todas las miradas.

angela jeans.jpg

Ángela Leiva en hot jeans

Para la ocasión, Ángela lució un jean con aberturas explosivo que causo delirio entre sus followers. Lo combinó con un crop top negro dejando sus curvas a la vista y robándose todos los elogios.

"¡Gracias Bolivia! No hay palabras para describir todo lo lindo que me hacen sentir", escribió feliz con el éxito de su gira en Bolivia.

Sus fans no tardaron en llenarla de comentarios como "Bomba que sos", "Explota ese pantalón", "No podés", entre otros.

Ángela cautivó desde el agua

Ángela Leiva se tomó un respiro de su gira por el país y disfrutó de un día de naturaleza. Desde un lago, la morocha posó en bikini, sin anda de maquillaje y los fans quedaron impactados.

angela leiva anaconda.jpg

"Amate como te gustaría que te amen… amor propio, esa es la cuestión", escribió Ángela en la foto que recibió cientos de comentarios como "¡Una Anaconda Hot!", "Amazónica", "Diosa Argentina", entre otros.

Ángela Leiva en bikini y a cara lavada

Claro que este no fue el primer posteo de Ángela Leiva en traje de baño y mostrándose sin retoques ni photoshop.

Días antes, la artista sorprendió posando recostada sobre unas rocas, presumiendo sus curvas naturales enfundada en una micro bikini colorada explosiva.

Al natural, a cara lavada y mostrando su figura sin usar ningún tipo de filtro o photoshop, Ángela Leiva volvió a cautivar a sus fans que no dudaron en llenarla de comentarios.

"Recargando energía para darlo todo", escribió la morocha junto al álbum que fue comentado por miles de seguidores pero también de famosas como Bárbara Lombardo. "Hermosa", comentó la actriz de la "1-5-18".