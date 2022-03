Tremendo descargo de Wanda tras su "hackeo": "No hice nada malo nunca"

"Acá estoy, después de una noche un poco larga. Intentaron hasta las 6, 7 de la mañana, sacarme el perfil. En un momento ni siquiera existía más el nombre mío en Instagram. No sé si cerraron la cuenta o qué fue lo que pasó", comenzó diciendo la esposa de Mauro Icardi.

"El mail de recuperación de cuenta mío no empieza con W. Empieza con N, ya se los mostré. Y ni siquiera es mi mail. Es el mail de una amiga mía, porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails. Y el mail de recuperación tampoco es el mío. Por eso ayer se complicó un poco porque mi amiga está de vacaciones", continuó.

Wanda Nara asegura que fue hackeada

"Dicho todo esto, hackeen a Kennys, que quizás tiene más cosas que esconder. Yo no tengo nada para esconder y si hay algo comprometedor, para la persona que pueda escribir, lo borro porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram", siguió.

Sobre la usurpación de su red, detalló: "Ayer me desbloquearon a gente que tenía gente bloqueada. Hicieron chiquilinadas. Yo me enteré por Kennys. Ahí me di cuenta. Y cuando quise entrar se me había cerrado mi Instagram y me decía que no existía. Todo lo veía desde la cuenta de Kennys".

Wanda Nara sobre los chats con la China Suárez

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara se refirió implícitamente a los comentarios contra la China Suárez.

"Todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie. Pude hablar las cosas, aclarar y dar la cara", argumentó la empresaria.

"No me escondo. Nunca me escondí de nada ni de nadie. No hice nada malo nunca. Me manejo diferente en algunas cosas, por eso no estoy de acuerdo con algunas cosas. Yo tengo una manera de ver las cosas y las mantengo”, destacó Wanda.

"En mi Instagram no van a encontrar nada. No entiendo el objetivo, qué es lo que buscan", finalizó Nara.