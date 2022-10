Ahora, Juanita Tinelli protagonizó una nueva sesión fotográfica y como siempre compartió las fotos en su cuenta de Instagram.

juanita tinelli jeans.jpg Juanita Tinelli mostró los jeans como nunca antes y la foto paralizó la red.

Luciendo un look súper canchero de jean y crop top, la joven posó como toda una modelo consagrada y enloqueció a followers y figuras famosas como sus hermanas Cande y Mica Tinelli y hasta la compararon con Lelé por su osadía.

Juanita Tinelli reventó la noche porteña con su look

aprovechó el fin de semana para difrutar de la naturaleza aunque también de la noche luciendo uno de sus vestidos más explosivos.

juanita tinelli vestido.jpg El tremendo vestidito de Juanita Tinelli que reventó la noche porteña.

Siempre atenta a las últimas tendencias, Juanita Tinelli fue por todo con un diseño strapless súper cortito de encaje que dejaba a la vista sus espectaculares piernas.

Además, la diosa también mostró un look más veraniego al disfrutar del atardecer luciendo un short de jean y una blusa blanca súper chic.

juanita tinelli shorts.jpg

Juanita Tinelli a los besos en un boliche

Juanita Tinelli fue grabada en una fiesta mientras se besaba apasionadamente con un hombre morocho cuya identidad aún no ha sido revelada aunque se sabe que no se trata de su ex, Mica Bonomi.

Fue la revista Pronto la que publicó el video que revolucionó las redes sociales ya que desde hace muchos meses no se sabe nada de la vida romántica de Juanita Tinelli.

En las imágenes se la puede ver muy relajada a pesar de estar siendo grabada. ¿Qué dirá Marcelo?

juanita tinelli besos.jpg

