"Tu cuerpo es mi perdición", la foto de Melody Luz que prendió fuego hasta el infierno

Melody Luz incluso trabajó en SEX donde se animó a bailar casi como Dios la trajo al mundo provocando delirio en los espectadores.

melody luz bailando.jpg

En su Instagram, la joven publicó una imagen de uno de sus más osados bailes junto a un bailarín y paralizó las redes. "Bb tu cuerpo siempre fue mi perdición", escribió picante junto a la postal donde se la ve posando desde un caño junto a un compañero.

Melody Luz y Santiago Albornoz prendieron fuego la cocina del Hotel de los Famosos

Melody Luz tuvo un nuevo encuentro picante con Santiago Albornoz, el ayudante de cocina del hotel.

Fue la misma Melody quien mandó al frente al cocinero y reveló que terminaron a los besos a pesar de que el joven estaría de novio.

Melody Luz le confesó a sus compañeros que se besó con Santi, el ayudante de cocina del Hotel

"Vení vení, ¿Pasó algo? Hoy los ví hablando, por eso", preguntó Rodrigo Noya a Luz, a lo que ella contestó: "Charla va, charla viene, lo de siempre. No porque ayer, de la nada me levanto y me regaló una flor, me regaló una rosa ¿entendés? y le dije 'ok'".

"Después chapamos dos veces", confesó Melody mientras se mostraban imágenes del ayudante de chef saliendo de uno de los cuartos de la cocina junto a la ex participante de Bailando por un Sueño.

Melody Luz indignada con Santiago Albornoz

"Yo no soy la que tiene que dar explicaciones", le dijo Melody a Santiago quien reconoció que no se encontraba en la misma situación.

Por este motivo, Melody Luz no dudó en reclamarle que se separe de su novio para poder estar juntos en la casa.

"Dice que va y le cuenta eso a la novia ¿entendés? Claro, y seguramente me hace quedar a mí como que lo arrinconé, lo até y le comí la boca y no fue así. Le digo 'pará ¿Le contaste también que vos viniste y me diste una flor?' Porque sino quedo yo como la única que busca", cerró Melody.

Melody Luz liquidó a Alex Caniggia

Melody Luz dio detalles de lo que paso con Alex Caniggia la noche que durmieron juntos en la suite.

"No pasó nada. Ni siquiera se bañó, no se lavó las patas", dijo Melody indignada con la falta de higiene de Alex Caniggia.

"Me calientan Alex y Martín Salwe. Pero mucha charla y poca acción el Emperador", siguió picante.

"Igual, yo al que quiero es a Santiago (Albornoz del Azar), y por ahora no afloja", cerró sobre su interés por el ayudante de cocina al que no para de seducir.