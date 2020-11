Tripa de Mambrú recordó cuando Mirtha le preguntó en vivo si se drogaba

"Fue en un programa, en la época de Mambrú allá por el 2003", comenzó diciendo. Y luego detalló: "Fue cuando fuimos con los chicos al programa de Mirtha Legrand".

"En un momento me mira y me dice: 'Y vos Tripa, te drogas?... Vamos a un corte y después contesta'", comentó. "No me lo olvido más, y yo le dije que no. Pero fue la pregunta más complicada, los chicos escupieron la comida", agregó Tripa sobre ese terrible momento al aire.

Por último, comentó: "No es una pregunta normal que se hacía en 2003. Hoy en día es más normal hablar de eso. Hasta el día de hoy Mirtha hace preguntas tremendas"