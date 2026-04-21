La reacción de Jesica Cirio cuando le preguntaron de qué trabaja el padre de su bebé

jesica cirio embarazo Jesica Cirio habló del padre de su futuro bebé.

“Hace menos de un año que salimos, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado. Veremos con el tiempo, no tuve tiempo de procesar nada. Insisto, pasó hace muy poco, vivimos a una distancia bastante grande, ya se acomodará…”, agregó Jesica Cirio sobre los planes con Trombino.

La incomodidad de Jesica Cirio cuando le preguntaron por el pasado de su novio

"¿Cómo se conocieron… ¿nos podés contar un poquito?”, ahondaron en Desayuno Americano. “Mirá, nos conocimos por amigos en común, fue así, se fue dando, una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio…”.

“¿De qué trabaja?”,preguntó Pamela David generando un momento de tensión con Jesica Cirio. “Tiene supermercado mayorista, hace 15 años…”.“¿Y le hiciste alguna investigación previa? Porque venís…”, siguieron.

Tensa, Jesica Cirio respondió sin vueltas. “Preguntas innecesarias… Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y todo este nuevo camino es por algo y paso a paso, más allá de todo lo que me pasó en mi vida, estoy bastante grande”, dijo contundente.

El noviazgo de Jesica Cirio y Nicolás Trombino

En Puro Show dieron más detalles del nuevo romance de Jesica Cirio."Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.

"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió.

Si bien Jesica Cirio estaría feliz con su nueva relación, Pochi de Gossipeame lanzó un escandaloso rumor sobre Tombrino. "A mi lo que me decían es que es un pibe re de la noche, muy picaflor, y que Jésica iba a terminar siendo una de tanta que tuvo y que tiene, con un montón. Así que bueno, lo habrá puesto en caja. Ahora fueron juntos a un casamiento en Uruguay", dijo.