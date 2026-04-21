Jesica Cirio embarazada por segunda vez: quién es el padre

Además fue la misma Jesica Cirio quien le envió un mensaje de audio al conductor de LAM, confirmando la primicia y agradeciendo su discreción por no revelarlo antes de que se enterara Chloe, su hija con Martín Insaurralde.

La primera foto de Jesica Cirio y su nuevo novio

Las redes sociales estallaron con las primeras imÁgenes de con su nuevo novio Nicolás Trombino, con quien ya se muestra públicamente en eventos y salidas.

Fue Juan Etchegoyen quien dio a conocer la imagen asegurando que quien la tomó vio a Jesica Cirio y Trombino de lo más acaramelados.

jesica cirio novioo Jesica Cirio oficializó su relación con Nicolás Trombino.

“No se despegaban ni un segundo, estaban muy enamorados y no paraban de reírse juntos”, revelaron sobre la pareja que disfrutó de una tarde con amigos.

El noviazgo de Jesica Cirio y Nicolás Trombino

En Puro Show dieron más detalles del nuevo romance de Jesica Cirio."Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.

"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió.

Si bien Jesica Cirio estaría feliz con su nueva relación, Pochi de Gossipeame lanzó un escandaloso rumor sobre Tombrino. "A mi lo que me decían es que es un pibe re de la noche, muy picaflor, y que Jésica iba a terminar siendo una de tanta que tuvo y que tiene, con un montón. Así que bueno, lo habrá puesto en caja. Ahora fueron juntos a un casamiento en Uruguay", dijo.