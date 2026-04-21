Jesica Cirio anunció su segundo embarazo y Sofía Clerici, con quien Martín Insaurralde tuvo un affaire mientras estaba casado con la modelo, no se quedó callada.
La reacción de Sofía Clerici al embarazo de Jesica Cirio: ¿en la dulce espera?
Explosión en las redes sociales por el escandaloso anuncio de Sofía Clerici tras la noticia de Jesica Cirio. Todos los detalles
En LAM, Ángel de Brito reveló que Jesica Cirio está esperando su primer bebé junto al empresario Nicolás Trombino y que esperaron un tiempo para sacar a la luz la primicia, para que Jesica se lo comunicara a su hija Chloe Insaurralde.
En medio de las repercusiones que generó el anuncio, Sofía Clerici reventó las redes sociales publicando la foto de un cochecito de bebé de la marca Gucci acompañándolo con la frase "Estamos listos".
Como si no fuera suficiente, Sofía Clerici fue por más y likeo un posteo del periodista Fede Flowers con el título "En la dulce espera", generando especulaciones sobre su posible embarazo.
Quién es Nicolás Trombino, el nuevo novio de Jesica Cirio
Semanas antes del anuncio de Jesica Cirio, en Puro Show dieron detalles de su romance con Nicolás Trombino, empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos
"Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.
"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió.
Si bien Jesica Cirio estaría feliz con su nueva relación, Pochi de Gossipeame lanzó un escandaloso rumor sobre Tombrino. "A mi lo que me decían es que es un pibe re de la noche, muy picaflor, y que Jésica iba a terminar siendo una de tanta que tuvo y que tiene, con un montón. Así que bueno, lo habrá puesto en caja. Ahora fueron juntos a un casamiento en Uruguay", dijo.