¡Tremendos! Los audios del novio de Morena Rial: "Gorda sucia, soy mucho para tu casa"

Días antes, la ex del nuevo novio de Morena Rial se comunicó con Pepe Ochoa y le mandó captura de su conversación con Eric donde reconoce su romance y hasta revela sus verdaderas intenciones con la hija de Jorge Rial."Me ves la cara de tonta, no estás donde me dijista y hablas mal de la mina", le dice ella a lo que Eric responde "Queremos sacarle plata".

Apareció la ex del nuevo novio de Morena Rial: "Muerto de hambre, te mantuve"

Tras contar todos los detalles del romance entre Morena Rial y Eric, las redes estallaron con los mensajes de su ex novia quien lo mandó al frente y lo trató de mantenido.

“Storytime de cuando mi ex me ‘gorreó’ con Pepa Rial”, comenzó escribiendo. Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré el celular, le di todo y así te pagan. Muerto de hambre”, siguió indignada.

novia eric novio morena rial.avif

Lejos de dejarlo ahí, la ex de Eric fue por más y mostró una historia que subió el chico a su cuenta de Instagram junto a la mediática, y cerró: “¿Cuando sos un interesado pasa esto? Qué estúpida fui”.

El romance entre Morena Rial y Eric

Tras separarse del padre de su segundo hijo, Morena Rial se puso de novia con Eric con quien mantuvo contacto incluso durante sus días en prisión.

“Hace dos meses y piquito, Morena Rial flechó con un chico morocho y amor a primera vista. A esta persona se lo presenta Alan, el otro que estuvo preso. Este chico nuevo no estuvo en la cárcel”, comenzó diciendo.

morena rial novio eric.avif

“Bueno, cuestión que esta persona se le acerca, la invita a salir y arrancan a salir; y en el medio de todo, More queda detenida y el abogado le enviaba cartitas de amor que van y cartitas de amor que vuelven”.

“Al final, cuando ella sale, él le declara su amor, y hoy ya están oficialmente de novios, según lo que me cuentan”, añadió. Y cerró: “Él se llama Eric, es amigo de Alan, que es el otro amigo de More y que también cayó preso”, cerró junto a las imágenes de la pareja de compras.