¡Tremendo! Wanda Nara se retocó los labios y la China Suárez se burló con foto

En medio de estas repercusiones, la China Suárez redobló la apuesta a través de su canal de difusión en la que le contestó a Wanda Nara con una imagen mandando un beso, poniendo a sus labios en primera plana y acompañando la foto con un simple "Buenas Noches".

china suarez labios wanda.jpg Wanda Nara se retocó los labios y la China Suárez se burló con todo: la foto.

Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi y a la China Suárez

Wanda encendió la noche del viernes con una catarata de tuits en contra de Mauro Icardi, la China Suárez y hasta las abogadas del futbolista.

A través de su cuenta de X, Wanda Nara se defendió de los rumores y acusaciones y arremetió con todo. "Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”, arrancó con una filosa indirecta para la China Suárez.

wanda mauro china tuit.avif

“Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”, agregó, picante.

El video de Mauro Icardi y la China Suárez que romperá el corazón de Wanda y sus hijas

Tras los impactantes videos que filtró Wanda Nara de Mauro Icardi enfurecido en su Chateu, salieron a la luz nuevas grabaciones mostrando las polémicas actitudes de Wanda y sus acompañantes.

Mauro Icardi incluso logró que la justicia no le ponga una restricción de 180 días para volver a re vincularse con sus hijas y, ahora se mostró feliz junto a la China Suárez y los hijos de la actriz.

mauro china plaza 2.jpg

En Puro Show, grabaron a Mauro Icardi y la China Suárez disfrutando de una tarde al aire libre en una plaza junto a sus pequeños. "Esto no le va a gustar a Wanda, porque va a ver a Icardi acompañar a la China a las actividades de sus hijos, y no a la de sus hijas”, señaló Pochi de Gossipeame intima amiga de Wanda Nara.

"El podría estar reventando la noche, o yendo a cenar porque está soltero, veo a un hombre que crió cinco hijos y ahora no los tiene. Claramente le gusta (estar con nenes), pero está vedado de poder ver a sus hijas”, dijo Angie Balbiani defendiendo a Mauro Icardi.