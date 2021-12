¡Tremendo! Una fan le dejó su curriculum en pleno evento y Wanda ¡la contrató!

Mientras saludaba al público presente, una joven le entregó a Wanda su curriculum y la empresaria no solo que se lo recibió sino que decidió contratarla.

La misma Wanda Nara subió a sus historias de instagram una foto con el CV de la fan y expresó su felicidad por incorporarla a su equipo de trabajo.

WANDA CURRICULUM 2.jpeg

LE ROBÓ EL EQUIPO A ZAIRA

La morocha grabó cómo se preparaba su hermana mayor para el mega evento y aprovechó la ocasión para hacerle un divertido reclamo y mandarla al frente.

Es que como toda una diva, Wanda Nara se preparó rodeada de un gran equipo de profesionales, entre los que se encontraban varios asistentes de Zaira Nara.

ZAIRA LA MANDÓ AL FRENTE

"Wanda no solo que me cago a Kenny (Palacios), sino que ahora también me quiere cagar a Eddie, y no nos olvidemos que también me quiere cagar a Anita…¡Todo mi equipo filtrado y yo acá!", arrancó la morocha, en tono de reclamo, mostrando a toda su gente alrededor de su hermana.

“¡Y a Sole! No tengo ni niñera, ni peluquero, ni maquillador, ni estilista… ¿Cuándo te vas?". "¡Hasta mis socios me cagaste, boluda!", continuó, mientras la representante se reía.

"Vienen todos conmigo… ¡ahora son mis socios!", concluyó Wanda divertida.