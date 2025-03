¡Tremendo! Le preguntaron por L-Gante a Wanda Nara y no pudo disimular

Desde hace varios días, Wanda Nara y L-Gante dejaron de mostrarse juntos públicamente y de publicar contenido romántico en sus redes.

WANDA SEPARADA.png

L-Gante incluso fue consultado sobre su relación con Wanda Nara a lo que contestó que no está teniendo contacto con la ex de Icardi. "No la pude contactar en estos días", dijo el cantante a Guido Zaffora.