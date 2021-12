¡Tremendo! La China Suárez metió fotito en calzas y Eva de Dominici se la comentó sin filtro

También la panelista reveló que a pesar de sus intenciones, la China Suárez no tuvo respuestas por parte de Eduardo Cruz. “La China le habría mandado un video a Eduardo, pero él no le dio cabida. Eso no prosperó”, expresó.

EL INESPERADO COMENTARIO DE EVA

A pesar de este picante rumor, Eva de Dominici demostró que está todo bien con la China Suárez con un contundente mensaje en Instagram.

La madre de Magnolia, Rufina y Amancio publicó una imagen donde se la ve luciendo un conjunto deportivo color amarillo súper sexy.

View this post on Instagram A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa)

"Linda", escribió Eva de Dominici.

Lejos de quedarse callada, la China Suárez redobló y contestó "Habló la más linda del mundo".

EL PRESENTE DE EVA Y EDUARDO CRUZ

Eva de Dominici llegó a la Argentina y visitó Los Mammones. Sin pelos en la lengua, la actriz habló de su romance con Eduardo Cruz. Si bien no hizo referencia directa a las versiones que vincularon a la China Suárez con Eduardo, Eva de Dominici confirmó que están muy bien, recordó los inicios de su historia de amor con su marido e incluso reveló detalles íntimos del difícil momento que vivieron durante el embarazo de su hijo Cairo.

"En 2018 comenzamos a salir y a los seis meses de estar juntos me enteré que estaba embarazada. Fue un romance muy intenso desde el principio. Él al mes de conocerme me dijo 'vas a ser la mamá de mis hijos'", dijo en Los Mammones.

Contundente, Eva aprovechó además y despejó dudas acerca de una supuesta crisis: "Con Eduardo tenemos un relación hermosa, en la que nos apoyamos mucho", aseguró.