¿La China Suárez y Mauro Icardi se volvieron a escribir?

"Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. Todo esto se fue de las manos le habría dicho. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa", le dijo la China Suárez a Icardi, según el periodista, y luego agregó que ella le dijo al marido de Wanda Nara: "Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós"

Finalmente, Icardi solamente le respondió: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

La China Suárez se refirió al escándalo que protagonizó con Icardi y Wanda Nara en su entrevista del lunes pasado: "Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no...", explicó y agregó que a los únicos que debe darles explicaciones es a sus hijos.