¡Tremendo! Karina La Princesita admitió que fue infiel ¿con el Kun?

Sorprendido con la noticia Ángel redobló la apuesta y le preguntó a Karina si se había tratado de un acto de venganza a lo que la cantante contestó sin filtro “Para que entienda lo que se sentía, igual a mi no me gustó, me sentí muy culpable”.

Además Karina contó que estuvo con alguien muy cercano a su pareja aunque aseguró que si bien no se arrepiente no lo lo volvería a hacer.

Karina se ha convertido en la figura revelación del Cantando 2020. La integrante del jurado conformado por Moria Casán, Nacha Guevara y Oscar Mediavilla debutó por primera vez en la codiciada silla y superó las expectativas.

Directa, picante y sin filtro, Karina logró que sus devoluciones fueran de las más esperadas por el público y temidas por los participantes. Además, la rubia fue protagonista de varios cruces escandalosos con figuras como Floppy Tesouro, Gladys la Bomba Tucumana, Ángela Leiva, entre otras.