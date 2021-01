Alejandra Maglietti mostró lo que hace adentro del auto y le dijeron de todo: "Fuaa alto revoque"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKAXM4QBSdT%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Alejandra Maglietti (@alemaglietti)

"Con esa cara... no me pondría make up", "Demasiado maquillaje para mi gusto", "Nooo pareces una puerta !!!! ..NATURAL garpa MAS", fueron algunos de los lapidario comentarios que dejaron sus seguidores.

Días antes la rubia mostró su look para disfrutar de la piscina desde un conocido hotel en Cariló. Alejandra se grabó posando con el hit "Hecha pa mi" de fondo luciendo su espectacular figura en una bikini fluorescente y micro short.

El video inmediatamente causo furor recibiendo cientos de comentarios como "Bellísima", "cada vez más linda, hermosa", "De qué juguetería saliste", entre otros halagos.



El fin de semana, Ale Maglietti junto a Barby Franco y Sofía Macaggi causaron sensación en las redes sociales. Las modelos viajaron a Pinamar para participar de un reconocido evento de esa localidad, y aprovecharon su tiempo libre para pasar un divertido momento entre ellos.

Ale, Barby y Sofía se animaron a mostrar sus dotes como bailarinas y tiktokeras en un video que enloqueció a sus fans. Las diosas se grabaron haciendo el #reelbailechallenge y lo compartieron en sus cuentas de instagram.