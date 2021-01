¡Tremendo! Mica Tinelli se operó la nariz, se le complicó y estallaron las redes

mica tinelli nariz.jpg

La rubia se hizo una cirugía en la nariz grabó un video para mostrar el resultado y explicar el proceso de recuperación.

"Me van a ver un mes con esto. Y no voy a dar detalles, pero yo hace tres meses me operé en la nariz de una cosa que tenía mal hecha. Y como hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación, tengo que usar estas cintitas. Lo digo ahora, porque me voy a mostrar así", expresó.

Sin embargo, luego de revelar su paso por el cirujano, las redes estallaron con especulaciones sobre su operación y Mica decidió realizar un contundente descargo para terminar con los rumores.

"En octubre del año pasado me operé y salió todo impecable. No tuve ninguna complicación, solo se me inflamó. Como la nariz tarda en cicatrizar, acomodarse bien, y estos tiempos de calor no ayudan... Tan simple como eso”, explicó a través de sus stories de Instagram.

"Quiero explicarlo porque después la gente inventa cualquiera”, concluyó sin filtro.