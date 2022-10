Además, la menor del clan Tinelli llevó su color castaño a unos tonos un poco más oscuro y como no podía ser de otra manera compartió el resultado final en sus redes sociales.

JUANITA TINELLI CAMBIO DE LOOK.webp Juanita Tinelli cambió de look y la impactante foto se hizo viral.

Como siempre, la postal de su cambio de look donde se la ve luciendo un crop top naranja y cadena dorada se hizo viral y los seguidores no tardaron en dar su opinión.

Juanita Tinelli se sumó a la "tanga a la vista"

Juanita Tinelli publicó una nueva selfie donde confirmó que es fanática total de la tendencia tanga y underboob a la vista.

Juanita Tinelli elevó su sensualidad por partida doble al mostrar su colaless y lucir una remera negra anudada. La joven incluo dejó entrever que no llevaba corpiño con un underboob infartante.

CANDE TINELLI UNDEROOB.jpg Se viralizó una foto de Juanita Tinelli sin corpiño.

Súper canchera combinó su blusa con un jean y acompañó su posteo con una canción aunque lo cierto es que fue su sensualidad la que se robó toda la atención.

Juanita Tinelli a los besos en un boliche

Juanita Tinelli fue grabada en una fiesta mientras se besaba apasionadamente con un hombre morocho cuya identidad aún no ha sido revelada aunque se sabe que no se trata de su ex, Mica Bonomi.

Fue la revista Pronto la que publicó el video que revolucionó las redes sociales ya que desde hace muchos meses no se sabe nada de la vida romántica de Juanita Tinelli.

En las imágenes se la puede ver muy relajada a pesar de estar siendo grabada. ¿Qué dirá Marcelo?

juanita tinelli besos.jpg

Juanita Tinelli arrasó en la fiesta de Para Ti

Juanita Tinelli asistió a la fiesta de la Revista Para Ti y se robó toda la atención con su look.

A su corta edad, Juanita Tinelli se ha convertido en toda una generadora de moda y una referente para miles de fanáticas que siguen con atención cada posteo que realiza. La joven incluso ha desfilado para los diseñadores más exclusivos y prestigiosos de la Argentina.

Para esta gala, Juanita Tinelli sorprendió a todos al elegir un vestido de su mamá, Paula Robles. Un slip dress con espalda al descubierto que combinó con unos borcegos súper cancheros.

"Con el vestido de mi madre", escribió Juanita Tinelli junto a las fotos que estallaron en elogios como "Qué bomba", "Qué bien te queda", "Diosa total", entre otros.

juanita tinelli para ti.jpg

