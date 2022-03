¡Tremendo! Filtran qué hizo Maxi López el día que Wanda Nara lo encontró con una rubia en un hotel: "Le dijo..."

wanda maxi lopez.jpg

La pareja incluso se separó por las recurrentes infidelidades del futbolista que incluso habría tenido un affaire con una de las niñeras de sus hijos.

Ahora, Rodrigo Lussich contó cómo encontró Wanda Nara a Maxi López con otra mujer en un hotel y la insólita reacción del jugador al ser descubrieron infraganti.

El día que Wanda Nara encontró a Maxi López saliendo de un hotel con otra mujer

"Hay una historia que no tiene desperdicio, de lo que hizo Wanda Nara para pescar a Maxi López en una infidelidad", comenzó diciendo el conductor de Socios del Espectáculo.

"Estaban en Barcelona, él le dice que va a un hotel cinco estrellas, con unos jugadores y con unos representantes a almorzar. Ella llama restaurante por restaurante, todos los cinco estrellas que había, para ver si estaba Maxi López comiendo y en uno le dicen 'sí, está comiendo acá'”, reveló Rodrigo.

"Ella se para en la puerta y espera a que él salga del restaurante. Y él sale con una rubia. Entonces, Wanda le dice '¿quién es esta rubia?'. Y Maxi López contesta (mirando a su acompañante): 'Señorita, ¡no la conozco! ¿Quién es esta mujer?'", contó Lussich.

La historia desconocida de cómo Wanda pescó a Maxi López con su amante y aún así, él la negó

¿Mauro Icardi celoso del guardaespaldas de Wanda Nara?

Mauro Icardi habría echado al guardaespaldas por celos.

durmió cerca de ella… El marido dijo ‘tan cerca es demasiado’ y lo echó”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

Acto seguido, el conductor contó que fue el mismo Agunstin Longueira quien en un audio le explicó lo sucedido.

La palabra del guardaespaldas de Wanda Nara

"A mí me contratan para ir a buscarla a Ezeiza y después de ahí fueron programando las fechas de los lugares a los que tenían que ir. Una sola noche me quedé en la casa en otra habitación. Fue después de la fiesta privada que le hicieron a Wanda. Yo fui al lugar con ellos y yo fui a la casa donde hubo una previa con las amigas y yo me quedé abajo", dice el joven guardaespaldas en su audio.

"Él se quedó a dormir en la casa de Wanda, en el cuarto de al lado, pero 'oh, casualidad' que al otro día lo echaron", cerró el programa Rodrigo.