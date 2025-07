¡Tremendo! El pedido de las hijas de Wanda Nara a favor de la China Suárez

Días antes se viralizaron imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi cenando con Francesca e Isabella y una de las hijas de la China. Yanina Latorre dio todos los detalles en sus stories de Instagram. "Adivinen dónde están Mauro, sus hijas y la nipona", arrancó. "En Gardiner cenando, felices... Todos juntos amoor", siguió.

La dramática decisión que tendrá que tomar la China Suárez por su viaje a Turquía

Tras las horas de tensión que vivió Mauro Icardi luego de que Wanda Nara no quisiera entregar a sus hijas, Yanina Latorre reveló la difícila situación que está atravesando la China Suárez a días del regreso de Icardi a Turquía.

La conductora dio detalles de la decisión que tendrá que tomar la China Suárez con el futuro de sus hijos. "Me dicen que Benjamín, finalmente, no se va a grabar a Europa. En septiembre recién, o fin de agosto, graba en Uruguay. O sea que es acá al lado, no va a dejar que los pibes vayan a vivir a Turquía y no verlos más”, comenzó diciendo Yanina.

Mauro se iría el 5 de julio y no se sabe si con la China porque él tiene 15 días de pretemporada y por ahí no va, y va después”, siguió. En cuanto a Rufina Cabré, Yanina aseguró que su padre Nicolas Cabré no estaría feliz con la situación.“Y Cabré no estaría soltando a la nena. Ella decía que la nena termina el año acá y que el año que viene Cabré se la da con la condición de verla una vez por mes; pero a mí, la parte de Cabré, me dicen que es al revés”, añadió.

“Ella va a tener que poner en la balanza y ver qué es más importante, si el novio o sus hijos. Y de última vivir acá con sus hijos e ir a ver cada tanto al novio, como hace Carolina “Pampita” Ardohain que está de novia con un señor que vive en Estados Unidos”, cerró.