¡Tremenda! La reacción de Mauro Icardi tras la separación de Evangelina Anderson y Demichelis

mauro icardi evangelina La reacción de Mauro Icardi tras la separación de Evangelina Anderson y Demichelis.

"¿La seguía desde antes?", escribió suspicaz junto a la captura de pantalla corroborando el seguimiento del futbolista a la ex enemiga de Wanda Nara.

Qué dijo Mauro Icardi en su entrevista con Marley: ¿habló de Wanda Nara?

Mientras sigue el conflicto judicial con Wanda Nara y continuan las repercusiones por su nueva vida con la China Suárez en Turquía, Mauro Icardi sorprendió con su participación en el programa Por el Mundo.

Desde Estambul, Mauro Icardi habló con Marley a quien invitó a recorrer las instalaciones del club Galatasaray, donde es una de las figuras más populares. Tras varios días de mucha expectativa sobre qué declaraciones haría, Mauro Icardi decidió no referise a Wanda Nara o la China Suárez, aunque sí contó detalles de su día a día en Turquía.

mauro icardi entrevista por el mundo

"No hago mucho, vengo todos los días a entrenar. Este centro nuevo me queda a diez minutos de casa, después salgo poco por la calle. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me voy", le explicó a Marley.

"No conozco nada pero ya voy a tener tiempo seguramente", agregó Mauro Icardi quien además se mostró impresionado con el amor y la efersvecencia de los hinchas turcos.

Mauro Icardi le prohibió a sus hijas ir al psicólogo

Según reveló Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara, las niñas no estaría recibiendo el tratamiento psicológico recomendado por el juez debido a la decisión de Mauro Icardi.

"Ni Mauro ni las niñas hacen terapia, pero no la hacen, no porque no quiera Wanda, sino porque el padre no autoriza", explicó la periodista.

"Él tiene las claves del App Store y fue el que le cortó la línea telefónica a Wanda. A las nenas solo les habla de plata, de la mansión en Turquía, de los regalos que compró. Y ellas ya le pidieron que deje de hablarles de eso”, agregó.