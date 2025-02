¡Tremenda! La reacción de Juanita Tinelli tras los audios que confirman la infidelidad de su novio.

El viernes por la noche en LAM mostraron los mensajes que le mandaba Jeta Castagnola a otra joven mientras se mostraba con Juanita Tinelli en las redes.

"Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo. Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad, comienza el ex novio de Juanita y agrega “te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien”.