Tremenda confesión de Abel Pintos sobre su noviazgo con Mora Calabrese: "Fui tóxico, le hice..."

abel mora 2.webp

"La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta”, arrancó diciendo. Sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo, me cambió”, señaló.

“Ese mismo día me enteré de que ella estaba casada, así que me guardé. Después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos de nuevo”, explicó sobre los años que estuvieron separados.

Te puede interesar: "Soy una tora", la foto de Melody Luz que prendió fuego hasta el infierno

Abel Pintos reconoció que fue tóxico durante su noviazgo

Sin embargo, Abel confesó que no actuó de la mejor manera luego de que Mora se separará de su ex pareja.

“Tuvimos idas y vueltas muchos años porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba barriletísimo”, admitió. Y agregó, en un profundo mea culpa: “Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”.

A pesar de esto, Abel decidió ir por todo con Mora Calabrese con quien se casó el año pasado y tiene un hijo.

“Le dije que realmente quería comenzar una vida con ella. ‘Yo siempre estuve acá’, me dijo”, recordó.