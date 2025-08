YANINA LATORRE BIKINI ANIMAL PRINT Tras su plan detox, Yanina Latorre deslumbró a sus seguidores en colaless de leopardo.

Además, a sus 56 años Yanina Latorre se fotografió luciendo una microbikini negra de bombacha taparrabos destacando su lomazo a la perfección.

yanina latorre bikini miami

Yanina Latorre se expresó luego del escándalo por las fotos de Cris Morena

Yanina Latorre rompió el silencio luego de ser cuestionada en medio del dolor por el fallecimiento de dos niñas de nacionalidad argentina. Una de ellas fue identificada como Mila Yankelevich, hija del productor argentino Tomás Yankelevich y, nieta más pequeña de la actriz y productora Cris Morena.

Cris Morena viajó a Miami para estar con su familia y se viralizaron fotos de su partida en el aeropuerto publicadas por la cuenta de Salvese Quien Pueda, el programa que conduce Yanina Latorre.

En segundos las imagenes se hicieron virales y las críticas estallaron "Estás fotos no corresponden", "Hay necesidad", "Dejenla tranquila", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Ahora, Yanina Latorre expresó su dolor por la muerte de Mila Yankelevich con un reflexivo tuit. "La muerte de un niño es difícil de asimilar, ahí te das cuenta que todo lo demás es gilada. Ojalá Dios le de fuerzas a la familia Yankelevich para sobrellevar tremendo dolor. El concepto de finitud cuando lo entendés así, es aterrador", publicó la panelista.

Yanina Latorre se cruzó con Nazarena Vélez: "¡No te lo voy a permitir!

Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Fernanda Iglesias le respondiera su descargo en Puro Show y se terminó cruzando con Nazarena Vélez.

En LAM, Yanina Latorre y Nazarena Vélez se cruzaron luego de que Nazarena defendiera y se pusiera en el lugar de Fernanda Iglesias lo que provocó la furia de Yanina.

"Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'", a lo que Yanina respondió: "Pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos. En esta fue extorsionadora".

"Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", siguió Nazarena Vélez pero Latorre fue contundente: "Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie, me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena".