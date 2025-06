Tras las fotos de Ibiza, filtran video de Wanda Nara entrenando en joggineta, panza al aire y al natural

wanda ensayo bailando.jpg Tras las fotos, filtran video de Wanda Nara entrenando en joggineta, panza al aire y al natural.

Días antes, un usuario filtró una de las fotos que subió Wanda Nara a su página de Only Fans a la que se puede acceder pagando la suscripción. La imagen inmediatamente se hizo viral y la catarata de comentarios y críticas no se hizo esperar. "No puedo creer que tenga el tupé de cobrar 80 dólares para ver eso", "Jugador de PSG/Inter, vení, te estoy esperando para sacarte toda la guita", "La carita que le pasó a la carita", "Traigan agua bendita jaja", fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Tras el escandaloso encuentro de Mauro Icardi con sus hijos, Wanda Nara volvió al país y habló por primera vez de su video con Leandro Paredes.

Mientras Wanda Nara se relajaba en Ibiza, salió a la luz una grabación donde se la puede ver con Leandro Paredes jugando en una pileta. El jugador levanta a Wanda y se tirá al agua.

Lejos de negarlo, Wanda Nara dio más detalles del video y fue contundente. "Está en mis historias destacadas, es de cuando yo vivía en París. No es ningún hallazgo. Es parte de la manipulación y violencia que se está ejerciendo hacia mí", explicó.

"Creo que ese video lo filmó la esposa de Paredes. Éramos todos un grupo de amigos. A Camila la respeto, creo que se están yendo de mambo", agregó desmintiendo cualquier tipo de vínculo con el jugador.