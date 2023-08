La semana pasada, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaban su separación luego de varios rumores de crisis. Y en las últimas horas, aparecieron versiones que vinculan a la cantante con un modelo español.

Según compartió Pochi de Gossipeame, Tini habría estado muy cercana a Biel Juste durante su estadía en España. “¡Toda la onda! Ibiza, barco loco, un rubio con onda”, comentó ella y mostró varias fotos.

tiniii.JPG ¿Con nuevo amor? Tini Stoessel comenzó un nuevo romance, ¿se olvidó de De Paul?

“Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar”, indicó también la panelista de Entrometidos sobre la costumbre que supuestamente tiene Stoessel.

Y luego Pochi explicó: “A mí me comentaron que se comió al rubiecito y no a ese”. De esa manera, la mirada pasó a estar en Biel Juste. “Me dicen que sería este el de Tini, y no el castaño”, señaló la influencer y compartió una foto del joven en cuestión con el que habría estado Tini.

noviotini.JPG ¿Con nuevo amor? Tini Stoessel comenzó un nuevo romance, ¿se olvidó de De Paul?

En medio de la confirmación del fin del noviazgo entre Tini y Rodrigo por boca de ellos mismos, desde sus respectivas redes sociales, trascendieron los motivos que habría tenido la cantante para blanquear cuanto antes la ruptura del futbolista.

Ellos tenían un tiempo para comunicarlo y como figuras tienen afinidad con algunos periodistas para darles las primicias”, deslizó Paula Varela.