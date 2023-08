Ahora, Camila Homs dio un anticipo de las tendencias del verano con una postal desde la playa luciendo un vestido tejido al crochet, el estilo que está arrasando en el verano europeo.

cami homs vestido crochet 2.jpg Tejidito, al ras y Barbiecore, Camila Homs adelantó el vestidito con bikini del verano y es feroz.

Siempre chic, la modelo le agregó su dosis de Barbiecore al elegir un modelo color fucsia y hasta se la jugó agregando cinturón con argollas y cadenas logrando un look ideal para cautivar en los sunsets.

Cami Homs arrasó con el denim con denim

Tras ser señalada como una de las causas del fin de la relación entre Tini y De Paul, Camila Homs se mostró más sexy que nunca con un atuendo explosivo.

camila homs triple m 1.jpg "¡Te pusiste Triple M!": Camila Homs en jeans sin corpiñito no da respiro.

La diosa que es toda una fashionista, apostó por la tendencia del denim con denim llevándola a un nivel mesa sensual dejando su sideboob a la vista.

Atrevida pero canchera, Camila Homs se la jugó con unos jeans tiro bajo que combinó con la clásica campera de jeans pero sin remera ni brassier debajo dejando todo su escote al descubierto. "Te pusiste triple M", "Diosa", "¿Qué dirá De Paul?", escribieron sus fans enloquecidos.

camila homs triple m 2.jpg "¡Te pusiste Triple M!": Camila Homs en jeans sin corpiñito no da respiro.

Camila Homs dinamitó la tendencia shiny

Camila Homs se ha convertido en una de las influencers más populares del momento. La ex de Rodrigo de Paul no teme a la hora de llevar las tendencias más osadas.

camila homs body cavado 1.jpg Con aberturas, cavadísimo y shiny, Camila Homs se mostró más feroz que nunca.

Para su salida nocturna, Camila Homs sorprendió con un vestido shiny de body ultra cavado con recortes en la cadera y ultra mini drapeada de lo más sensual.

Como si fuera poco, Camila fue por más e incluso se animó a elevar la tendencia shiny al lucir un corpiño negro con piedras de strass bordadas que provocó un terremoto entre sus fans.

camila homs corpiñito shiny 2.jpg Camila Homs metió copiñito shiny muy ajustadito y el delirio es total.

Camila Homs arrasó con su mini más guerrera

Días antes, Camila arrasó llevando una minis ultra diminutas con un diseño con estampado militar de lo más guerrero que no solo llamaba la atención por su print sino que tenía aberturas en los laterales logrando una aprobación total de sus fans.

Camila Homs confirmó su nuevo romance

Camila Homs blanqueó el romance que está viviendo con un jugador de Estudiantes de La Plata. Publicó fotos en su Instagram, ¿quién es el crack?

cami.jpg ¿Quién es? Camila Homs blanqueó su amor con un crack del fútbol argentino.

Camila Homs se mostró por primera vez en sus redes sociales muy romántica junto a José Sosa, el futbolista de Estudiantes de La Plata con el que había sido vista en un boliche hace meses atrás.

Ahora, la ex de Rodrigo De Paul publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se mostró dándole un fogoso beso al jugador.

El lugar elegido para blanquear su noviazgo fue un bar ubicado en Palermo, al que la modelo salió con algunas de sus amigas más íntimas.

“Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, había expresado Camila en una reciente entrevista. De esa manera, la expareja de Rodrigo de Paul ya había dado indicios de que volvió a apostar al amor a casi dos años de su separación del papá de sus dos hijos.

En un principio se creía que la pareja iba a oficializar su amor en la pista del Bailando 2023, donde Homs debutará como participante. Sin embargo, la joven ya no oculta su amor por el futbolista e hizo público el noviazgo con una fogosa foto dándose un apasionante beso.

homs.PNG ¿Quién es? Camila Homs blanqueó su amor con un crack del fútbol argentino.

En marzo de este año, se filtraron fotos de Camila Homs a los besos con un hombre en un boliche, quien resultó ser un reconocido exintegrante de la Selección argentina.

Por esas imágenes que se filtraron, la madre de los hijos de Rodrigo de Paul, estuvo en el centro de la atención de todos los medios que quisieron saber si en su vida sentimental tenía un nuevo amor.

¿Quién es jugador de Estudiantes que enamoró a Camila Homs?

El futbolista con quien se la vio pasar un buen momento no es un desconocido. Se trata de José Sosa. El jugador de 37 años que fue fichado por Estudiantes de la Plata en 2022.

Con esa contratación, Sosa volvió al club de sus amores en el comenzó su carrera profesional. Luego de su debut en 2006, fue transferido al Bayern de Múnich donde ganó la Bundesliga, una Copa de Alemania, una Copa de la Liga de Alemania y la Supercopa de Alemania en solo tres años.

camilla.jpg ¿Quién es? Camila Homs blanqueó su amor con un crack del fútbol argentino.

Al parecer, la pareja se conoce hace tiempo. En una entrevista, Camila Homs se refirió a cómo le gusta acercarse a los hombres que la atraen. “Yo les escribo cuando me gusta alguien, en todo tomo la iniciativa yo, porque si no, me quedo sola”, explicó y al parecer en ese momento ya hablaba de la estrella de Estudiantes.

“Si bien no es fácil la exposición, cada día me voy acostumbrando, me resultó muy difícil porque antes era como una sombra al lado de Rodrigo de Paul”, agregó Camila al hablar de su vida personal.