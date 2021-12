"¡Te pareces a la China Suárez!", Wanda subió foto en micro bikini y le dijeron lo impensado

Al igual que con su marca de cosméticos, Wanda Nara fue la encargada de modelar los diseños aunque varios followers la acusaron de abusar del photoshop.

Sin filtro, los haters no pararon de llamarle la atención y hasta aseguraron que se parecía a la China Suárez. "Tenes un aire a la China Suárez", "Parecida a la China", fueron algunos de los mensajes que recibió su postal.

Wanda fulminó a la China Suárez por Netflix

Tras el escandaloso Wandagate, Wanda Nara fue elegida por Netflix para promocionar la nueva temporada de Emily in Paris.

La top que desde hace un tiempo vive en París, mostró todo su glam y elegancia en un video en el que no solo causó sensación con su look estilo parisino sino que no se calló nada.

Lejos de evitar hablar de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez, Wanda comparó su situación con la de Emily en la serie y le mandó una tremenda indirecta a la China.

"Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga"

Mientras analizaba la situación de Emily con Gabriel el novio de su amiga en la serie, Wanda lanzó filosa: "Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga".

"O soy todo o no soy nada", continuó. Y destacó convencida: "Yo no podría hacerlo. Y si yo fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa".

"Hablan de infidelidad como si fuera moneda corriente. Y se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo ‘bueno chau, abierta está la puerta de casa’", cerró sin anestesia.

La foto del reencuentro entre Mauro Icardi y Wanda Nara en la Argentina

Tras muchos rumores y especulaciones, Mauro Icardi llegó a la Argentina y se reencontró con Wanda Nara y sus hijos. La ex de Maxi López viajó dos semanas antes para asistir a todos sus compromisos laborales y ahora se completó la familia.

Fue la misma Wanda Nara la que compartió la emotiva foto del reencuentro con Mauro Icardi.

En la postal se puede ver a la empresaria y al futbolista rodeados por sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino (hijos de Maxi López) y Francesca e Isabela (hijas de Icardi).

Con camisetas de River y Boca y disfrutando de la torta que preparó Joaquín Nahuel, el nene pastelero, la familia posó feliz en vísperas navideñas.