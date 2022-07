Wanda Nara y Zaira en Ibiza.jpg A Wanda Nara le besaron el escote en Ibiza y lo compartió en Instagram @wanda_nara

En las grabaciones también puede verse cómo el joven intentó darle a Wanda un sorbo del trago que estaba tomando. De fondo, Zaira le gritó a su hermana “¡No lo tomes!”. Ni lenta ni perezosa, Zaira instó a la empresaria a borrar el contenido que estaba por publicar. “¡Borralo, borralo!”, le advirtió. Sín embargo, Wanda Nara decidió subir el video a su cuenta.

Sin embargo, Wanda Nara decidió echar por tierra los rumores y publicó el chat que mantuvo con Eddie Rodríguez el estilista personal de Zaira Nara que besó su escote durante su salida en Ibiza.

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Filtran la segunda tanda de fotos de Wanda Nara sin photoshop y explota la red

La conversación de Wanda Nara y Eddie Rodríguez

WANDA BESO CHAT.webp

"La put... madre, tenía un ped... galáctico ayer... Eso me pasa por no cenar y hacerme la flaca", le dice Eddie a Wanda.

"Naaaaa, resulta que sos mi amante", le responde Wanda, divertida.

"Ja, ja, ja, literal... Somos tortas", suma él.

"Yo no me di cuenta, sos como mi prima lejana con bombacha grandota para mí", le contesta Wanda, en broma.

Además de compartir el chat a través de sus stories de Instagram, Wanda afirmó "aclarado" junto a un montón de banderas LGBTIQ.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Virales! Las explosivas fotos de Martita Fort en Las Vegas

¿Wanda Nara y Mauro Icardi en crisis?

En los últimos días surgieron fuertes rumores de crisis entre la empresaria y el futbolista. Ninguno de los dos habló al respecto, pero un irónico posteo en redes podría dar indicios de que esto es cierto y que la pareja no atraviesa su mejor momento. En el Día del Amigo el futbolista le comentó a su esposa en su cuenta de Instagram: "Feliz día a mi mejor amiga, te amo mucho" y la madre de Francesca e Isabella le contestó muy risueña: "Gracias, amigo". Horas más tarde, el futbolista escribió algunos románticos mensajes para Wanda y ella no le dio ni un like. Sí, le cortó el rostro.

Además compartió este domingo un video en el que resume sus días de vacaciones en Ibiza con un tema de Karol G en el que dice que ahora "está free". Muchos creen que en cualquier momento Wanda Nara anunciará que está soltera.

Embed

Por su parte, Juariu -especialista en observar detalles en las redes sociales- rastreó un like de Mauro Icardi en una sensual foto de Wanda Nara, ¡que después eliminó! "Wanda sube una foto y al toque tiene un like de Mauro. Pero... LO BORRÓ", escribió la influencer en sus Stories de Instagram, mostrando capturas de la evidencia.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Virales! Filtran explosivas fotos de Wanda Nara en Ibiza sin photoshop

Mientras tanto, las hermanas Nara siguen haciendo de las suyas en Ibiza. Desde su Instagram, Wanda registró el polémico momento en el que un hombre le da un beso a sus pechos. Lejos de ocultarse, la rubia lo publicó.