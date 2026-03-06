Soledad Pastorutti: la exorbitante cifra en dólares que pidió para conducir La Peña de Morfi

Según se comentó en el programa televisivo Intrusos, la cantante santafesina habría solicitado una cifra cercana a los 80.000 dólares mensuales para asumir la conducción del ciclo, un monto que habría generado diferencias en las negociaciones contractuales.

La posibilidad de que Soledad Pastorutti encabezara el programa surgió en el marco de los cambios que atraviesa el histórico ciclo musical, que prepara su regreso a la pantalla para una nueva temporada.

Durante el programa de espectáculos, el conductor Rodrigo Lussich aseguró que el debut de la nueva etapa del ciclo estaría previsto para el 12 de abril.

Sin embargo, el periodista Luis Bremer explicó que las conversaciones con la artista no prosperaron debido a cuestiones económicas y contractuales. “Soledad Pastorutti se bajó por temas contractuales. Pedía 80.000 dólares por mes”, comentó durante el programa.

Mientras continúan las definiciones sobre la nueva temporada, también surgieron interrogantes sobre la continuidad de los actuales conductores. En la promoción que comenzó a circular del programa se observan varios integrantes del ciclo, como el chef Santiago Giorgini y humoristas habituales del formato, pero no aparecen los conductores de la última etapa.

Esto alimentó las especulaciones sobre el futuro del programa y sobre quiénes estarán finalmente al frente de la conducción.

En ese contexto, el periodista Daniel Ambrosino señaló que en el material promocional no aparecen ni Lizy Tagliani ni Diego Leuco, quienes condujeron el ciclo en la temporada anterior.

Por su parte, la panelista Paula Varela aseguró que las reuniones con Pastorutti existieron y que incluso hubo interés de ambas partes, pero las condiciones económicas terminaron trabando el acuerdo. “Se intentó. Hubo varias reuniones y a la Sole también le gustaba la propuesta, pero la realidad es que era difícil cerrar el contrato”, explicó.

De acuerdo con la información que circula en el ambiente televisivo, quien tendría más chances de regresar al ciclo sería Diego Leuco, mientras que Lizy Tagliani podría quedar vinculada a otro proyecto dentro del canal.

Mientras tanto, desde la producción de La Peña de Morfi continúan trabajando en la conformación del equipo que encabezará el programa en su próxima temporada, un formato que combina música en vivo, gastronomía y humor y que desde hace años se convirtió en uno de los espacios más reconocidos de la televisión argentina durante los domingos al mediodía.