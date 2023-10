Sentada en la orilla disfrutando del atardecer, Soledad posó de lo más natural y aprovechó para hablar de su presente con una poesía que recibió cientos de elogios y likes por parte de sus followers.

soledad pastorutti bikini neon.webp Soledad Pastorutti festejó su 43 en micro-bikini neón y paralizó la playa.

"Me declaro culpable de ser tal como soy. De no ir camuflada a cada sitio que voy. Siempre he sido sincera y hoy también me doy cuenta. Que me siento incapaz de cambiar esta esencia", escribió Soledad Pastorutti emocionada y feliz.

Soledad Patorutti más sexy que nunca

Soledad sigue causando sensación con su faceta más fashionista y atrevida, en especial con las prendas de cuero y látex que ha llucido en sus últimas publicaciones de Instagram.

En pleno lanzamiento de su nuevo material discográfico Al Natural, Soledad Pastorutti llevó la tendencia furor del momento en dos outfits difíciles de pasar desapercibidos como quedó demostrado con la catarata de likes que dejaron sus fans.

soledad pastorutti vestido cuero 1.jpg En vestido de cuero ultra mini Soledad Pastorutti presumió su lomazo como nunca antes.

Primero, la morocha anticipó su vuelta a La Peña del Morfi con una postal donde se mostró súper sexy en vestido ultra mini, ajustado y, como si fuera poco, con recortes y aberturas en la cintura.

soledad pastorutti pantalones blancos 1.webp

Ahora, la Sole redobló su apuesta y arrasó con el conjunto blanco que eligió para su mini show en el Teatro Coliseo. De lo más osada y atrevida, la cantante marcó su tonificadísima figura con unos pantalones blancos de látex ajustadísimos y los combinó con un corset con aberturas y tiras entrecruzadas jugadísimo.

soledad pastorutti pantalones blancos 2.webp ¡Nadie se atrevió a tanto! Soledad Pastorutti en pantaloncitos de cuero blancos y fajados.

Soledad Pastorutti cautivó con su look en la boda de Lizy Tagliani

Al igual que famosas como Karina La Princesita, Vero Lozano, Luli Salazar, Vicky Xipolitakis, entre otras, Soledad dijo presente en uno de los eventos más esperados del año y fue una de las más atrevidas con su look.

soledad pastorutti lizzy 1.jpg Locura por la foto de Soledad Pastorutti en mini vestido y panza al descubierto.

Lejos de sus atuendos más tradicionales, Soledad Pastorutti se sumó a la tendencia furor del momento: los recortes y cut-out.

La morocha los llevó en un mini vestido verde lima bordado en pailletes con aberturas en el la panza dejando a la vista sus tonificadísimos abdominales y tonificadas piernas. Lo cerró con pelo al natural y sandalias color nude.

soledad pastorutti lizzy 2.jpg

Las explosivas transparencias de Soledad Pastorutti

En los últimos años, Soledad Pastorutti ha renovado su estilo de forma radical luciendo outfits sensuales y femeninos incluso con mucha piel al descubierto. Ahora, la Sole fue por todo y se sumó a la tendencia de las transparencias con un look que no pasó desapercibido.

soledad pastorutti transparencias 1.jpg

Para uno de sus últimos shows, Soledad Pastorutti llevó un vestido colorado con transparencias, tajo profundo y guantes, luciendo más osada y sexy que nunca.

Fue la misma Soledad quien subió las imágenes a su cuenta de Instagram y hasta bromeó sobre su elogiado atuendo. "Una chica al rojo vivo... el verano continúa!", escribió La Sole.

