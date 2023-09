sol perez bikini atigrada.jpg Sol Pérez se suma a la micro bikini más salvaje: atigrada, XS y ....

Lejos de la tendencia neón, Sol siguió los pasos de famosas como Cinthia Fernández y Jesica Cirio, y presumió sus abdominales tallados con una micro-bikini atigrada XS, explosiva.

Días antes, Sol Pérez se animó a revelar sus secretos y tips sin tapujos y enloqueció a sus fans con una desde la playa luciendo una bikini con corpiño mega chiquitito dejando a la vista su underboob y sideboob en un diseño con estampado búlgaro impactante.

Sol Pérez la reina del Barbiecore

Sol fue una de las primeras celebrities en sumarse al Barbiecore la tendencia furor del 2023, en especial con looks que llevó para su trabajo como panelista en el debate de Gran Hermano pero también en outfits casuales y hasta en bikinis.

sol perez barbiecore 1.jpg Vestido rosa y bandana. Sol Pérez lleva el Barbiecore a otro level.

A semanas del estreno de la película Barbie, las famosas han comenzado a inspirarse en los looks de la famosa muñeca llevando el color fucsia y rosado como must have infaltables tanto en mini vestidos, polleras, pantalones y ropa interior, y Sol Pérez no fue la excepción.

Uno de sus atuendos más llamativos fue un mini vestido fajado con escote gota y pañuelo bandana en la cabeza que causó sensación en el verano. Además, la morocha redobló con todo al lucir una bikini taparrabos Barbie infernal.

sol perez barbiecore 3.jfif Culotte, hilo dental, y mini dress, Sol Pérez lleva el Barbiecore a otro level.

Como broche de oro, Sol Pérez se la jugó con un video en tik-tok para el que se grabó cambiéndose pasando desde su outfit estilo pijama hasta llegar al resultado final con un outfit Barbie a puro color fucsia.

sol perez calzoncillitos 2.jpg Sol Pérez se quedó en culotte para su look Barbiecore y la foto es salvaje.

