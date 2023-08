Sin tapujos, la diosa se fotografió tomando sol dejando a la vista todos los detalles de su micro-bikini y, por supuesto, de su cuerpo tallado.

sol perez bikini tejida 1.jpg Sol Pérez estrena bikini taparrabos tejidito y rosado y la foto no se puede creer.

Además, Sol Pérez incluyó la tendencia Barbiecore con el color rosa de su traje de baño anticipando uno de los estilos que serán furor este verano. "Disfrutando una mañana de sol", escribió la top junto a la publicación que reventó el miércoles.

Sol Pérez prendió fuego las calles de su country con su look

Fanática de los videos de tik-tok y reels de Instagram, Sol Pérez compartió con sus seguidores un video donde se mostró caminando por las calles del country donde vive con un atuendo difícil de ignorar.

De lo más atrevida pero canchera, Sol eligió para su salida diurna un corpiñito estilo deportivo súper sexy dejando a la vista sus abdominales tallados.

sol perez corpiñito country.webp ¡Viral! Sol Pérez salió a pasear sin remera por su country y las fotos son brutales.

Siguiendo la tendencia del momento, lo combinó con unos jeans cargo de tiro mega bajo y la repercusión en las redes sociales fue inmediata.

Sol Pérez mostró sus glúteos sin filtro

Sol volvió a negar uno de los rumores más explosivos sobre su figura y no escatimó en sensualidad con la postal que eligió par hacerlo.

Una vez más, Sol Pérez invitó a sus seguidores a que le hicieran preguntas y plantearan dudas sobre su vida y sorprendió respondiendo con una catarata de fotos explosivas.

SOL PERE BIKINI PRINT 1.jpg Sol Pérez sube foto inédita con bikini de corpiño diminuto y el delirio es imparable.

Primero la diosa habló sobre el secreto del mantenimiento de su figura con una imagen en bikini estampada dejando a la vista sus abdominales impecables.

Luego, Sol Pérez redobló y terminó con el mito que asegura que se operó la cola posando en colaless al rojo vivo, sin filtros y no dejando dudas de su tremendo trabajo en el gym.

SOL PEREZ COLA OPERADA 1.jpg ¿Glúteos operados? Sol Pérez explotó y respondió en colaless como nunca antes.

Sol Pérez la reina del Barbiecore

Sol fue una de las primeras celebrities en sumarse al Barbiecore la tendencia furor del 2023, en especial con looks que llevó para su trabajo como panelista en el debate de Gran Hermano pero también en outfits casuales y hasta en bikinis.

sol perez barbiecore 1.jpg Culotte, hilo dental, y mini dress, Sol Pérez lleva el Barbiecore a otro level.

A semanas del estreno de la película Barbie, las famosas han comenzado a inspirarse en los looks de la famosa muñeca llevando el color fucsia y rosado como must have infaltables tanto en mini vestidos, polleras, pantalones y ropa interior, y Sol Pérez no fue la excepción.

Uno de sus atuendos más llamativos fue un mini vestido fajado con escote gota y pañuelo bandana en la cabeza que causó sensación en el verano. Además, la morocha redobló con todo al lucir una bikini taparrabos Barbie infernal.

sol perez barbiecore 3.jfif Culotte, hilo dental, y mini dress, Sol Pérez lleva el Barbiecore a otro level.

Como broche de oro, Sol Pérez se la jugó con un video en tik-tok para el que se grabó cambiéndose pasando desde su outfit estilo pijama hasta llegar al resultado final con un outfit Barbie a puro color fucsia.

sol perez calzoncillitos 2.jpg Sol Pérez se quedó en culotte para su look Barbiecore y la foto es salvaje.

Sol Pérez y su look sporty más sexy

Fanática del gym y la vida fitness, Sol Pérez no se pierde ni una clase de entrenamiento desde donde suele grabarse y tomarse fotos haciendo las rutinas más intensas.

Sus visitas al gimnasio también se han convertido en la ocasión ideal para ofrecer toda una variedad de estilos y tendencias de conjuntos deportivos.

sol perez corpiño deportivo 1.jpg Sol Pérez llevó corpiño con abertura XL al gym y el conjuntito reventó la térmica.

En esta oportunidad, Sol Pérez se la súper jugó con un conjunto de calzas ajustadas y crop top deportivo naranja que no solo llamó la atención por su color sino que llevaba un recorte en el escote demencial.

Sol Pérez arrasó con su pantalón más impactante

Una vez más, Sol Pérez apostó por los pantalones mega ajustados y ceñidos esta vez llevándolos a otro nivel con la tendencia metalizada.

La morocha fue por todo con un conjunto de pantalón y campera estilo jean color rojo metálico infernal que reventó la térmica de la siesta.

sol perez pantalon rojo 2.jpg

Como si fuera poco, para el programa del lunes, eligió un jean azul de lo más apretado que marcaba hasta el último músculo de sus piernas y lo lució con una postal de espaldas explosiva.

SOL PEREZ JEAN 2.jpg Sol Pérez cambió el taparrabos por sus jeans más ajustaditos y fascinó.

Siempre sexy, la ex chica del clima combinó sus jeans con crop top manga larga blanco y negro con espalda al descubierto y cerró su outfit con botas negras de taco aguja que hicieron destacar aún más su cuerpazo demencial.

