►TE PUEDE INTERESAR: Argollas y colaless, la foto de Cathy Fulop en micro-bikini que provocó un huracán

SILVINA ESCUDERO 1.jpg Sin ropa y en hilito, Silvina Escudero se destapó para mostrar sus marquitas: "Con cascarita".

"Me siento súper bien. Ya puedo hacer actividad física de a porquito. Las cicatrices están bien, algunas áun con cascarita y otras aplicándoles crema, se ven poco, pero todavía no estoy listo para mostrarlas por eso las tape", comenzó la morocha hablando sobre sus cicatrices.

"Estoy muy agradecdida a mi médico, también a mi marido, familia y amigos que estuvieron 100% acompañándome", siguió Silvina Escudero feliz con el post quirúrgico..

SILVINA ESCUDERO 2 (3).jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Vestido ultra mini y escotazo con sideboob, María Becerra dinamitó el Barbiecore

Silvina Escudero y sus jeans más jugados

Días antes, Silvina que es fanática de los jeans originales, llevó unos mega ajustados customizados con grafittis, tachas y pinturas y se robó todos los elogios. "Y Justo cuando la oruga pensó que era su final, se convirtió en mariposa”, escribió la diosa junto al álbum aunque fue su lomazo el que se robó toda la atención.

silvina escudero jeans sorpresas 1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Romina Malaspina sin límites: escotazo XL, transparencias y cavado en un solo look

Silvina Escudero en modo Barbie

Silvina siguió los pasos de famosas como Tini, Emiia Mernes y Alejandra Maglietti, entre otras y se sumó a la tendencia del "Barbiecore" luciendo como toda una muñeca de la vida real.

La top cautivó combinado un saco fucsia vibrante con unos jeans batik de todos colores y luciendo su impactante caballera negra. "Si tu día es gris…sos el responsable de ponerle color", escribió Silvina junto que fascinó a sus seguidores y a figuras como Barby Silenzi. "Tan potra mi amiga, bomba total (quiero tu pelo)", comentó divertida.

silvina escudero barbie 2.jpg Silvina Escudero se vistió como Barbie y sus pantaloncitos fueron mucho para Barby Silenzi.

►TE PUEDE INTERESAR: Metalizados, rojos y fajados, Sol Pérez llevó la sensualidad al extremo

Silvina Escudero arrasó desde el gym

Ahora, la morocha que es una fanática del fitness, la vida sana y los entrenamientos súper intensos aprovechó su visita al gimnasio para protagonizar una sesión fotográfica y presumir su figura.

►TE PUEDE INTERESAR: En pantaloncitos fajados Sol Pérez se la jugó para su encuentro con Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano

silvina escudero gimnasio 1.jpg

Una vez más, Silvina Escudero demostró que sabe cómo resaltar su lomazo escultural luciendo un conjunto deportivo de calzas ajustadas y corpiño elástico al tono provocando cientos de elogios a su lomazo.

"Amo entrenar. Trato de hacerlo mínimo 3 veces por semana, si puedo más mejor y cuando no me da el tiempo menos. Pero que bien me hace sentir! Les pasa lo mismo?", escribió contando su rutina y preguntando la opinión de sus followers aunque fueron los comentarios llenos de halagos los que no tardaron en llegar.

silvina escudero gimnasio 2.jpg Explosión en las redes por las fotos de Silvina Escudero en calzas ultra marcadas.

►TE PUEDE INTERESAR: En jumpsuit demencial, a Analía Franchín se le transpatentó el hilo dental y fue mucho para Gran Hermano