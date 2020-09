¡Sin filtro! Juana Viale rompió el silencio y habló de su relación con Coti Sorokin

Todo surgió con la información que dio a conocer el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial este jueves como un chimento enigmático.

Romance inesperado: Juana Viale y Coti Sorokin, juntos

Feliz por su trabajo como “conductora interina” reemplazando a Mirtha Legrand, la actriz desestimó las versiones.

“Estoy tan ocupada con mi vida, mis programas, mis hijos, con mi programa de cocina en Instagram… Yo tengo que seguir viviendo”, señaló en Implacables restándole importancia a la versión. “No me ocupa ni un minuto de mi vida. No me puedo detener a cada cosa”, aseguró Juana, quien está de novia con el arquitecto Agustín Goldenhorn.

Sin embargo Rodrigo Lussich en El show de los escándalos se refirió al divorcio de Coti y fue picante. “Juanita está de novia, lo que no significa que no haya tenido un affaire porque ha demostrado que cuando quiere tener algo, lo tiene y lo vive en libertad. Él está separado desde octubre y la mujer de Coti cree que la versión de Intrusos de un romance puede ser real”, aseveró.