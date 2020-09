Picante versión sobre Santiago Mocorrea tras separarse de Lali: "Lo vieron por zona norte con una chica"

Desde España, Lali Espósito reveló que se terminó la relación con Santiago Mocorrea, con quien estaba de novia hace más de 3 años. El joven tiene 34 años, es ingeniero en sonido y hasta antes del viaje de la cantante, convivían en Buenos Aires.

"Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier mal entendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decision hoy", escribió Lali en Twitter para revelar cómo está hoy del corazón.

En Los Ángeles de la mañana, luego de contar la primicia, Karina Iavícoli aseguró que al productor lo habían visto con otra joven hace dos semanas. “Me escribió una chica diciendo que lo había visto a él conversando y como 'cercano' con otra persona en zona norte”, aseguró la periodista, luego de contar que la propia Lali en primera persona les había confirmado su ruptura.

“El mail es del 13 de septiembre. Una chica, que no me dice el nombre, me contó que lo vieron por zona norte en el auto y gente que lo conoce da por sentado que sería esa chica. La chica de la que supuestamente hablan se llama Valeria y el apellido empieza con ‘F’. Es jovencita, tendrá 25 años”, pormenorizó.