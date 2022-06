Silvina Escudero metió fotito mañanera desde su cama y fue un montón: "Haciendo fiaquita"

Luciendo un conjunto de lencería fucsia y tapándose con las sábanas, Silvina Escudero fue por todo. "Como disfruto desayunar en la cama, especialmente los domingos que podemos seguir haciendo fiaquita", comenzó escribiendo junto a su foto.

silvina escudero fiaca.jpg La explosiva foto de Silvina Escudero desde su cama.

"¿Quien es de los míos? Ah y lo mejor que te lo traigan en bandeja, ¡ahí ya es lujo!", siguió divertida sobre su desayuno aunque fue su espectacular figura la que se robó toda la atención y los elogios de sus fans.

Silvina Escudero arrasó en el ring

La morocha dio un adelanto del exclusivo contenido que publica en la plataforma y enloqueció a sus seguidores.

Siempre atrevida, Silvina Escudero anticipó en sus historias un nuevo video que se verá en la plataforma de contenido para adultos en la que también trabajan celebrities como Florencia Peña, Silvina Luna, Barby Silenzi, entre otras.

"Les dejo material nuevo y también gratis", adelantó en sus historias para luego revolucionar a sus fans con una foto desde el ring de boxeo donde se mostró súper picante.

silvina escudero ring.jpg

"Se pikó en el ring", escribió Silvina Escudero prometiendo más contenido en Divas Play aunque fue suficiente para sus seguidores y figuras como Adabel Guerrero que no dudó en darle like y comentar "Yendo, no llegando".

Silvina Escudero prendió fuego el feriado

Días antes, Silvina Escudero aprovechó el feriado para realizar una producción fotográfica donde mostró su faceta más pícara y picante.

En esta oportunidad, la hermana de Vanina Escudero lució se animó a posar con un look súper juvenil tapando sus partes íntimas con una patineta.

"Este feriado me copé y subí mucho para ustedes. Acá te inspiro", escribió Silvina junto a la atrevida postal que compartió en sus historias generando gran expectativa entre sus followers.

silvina escudero.jpg

Cuánto hay que pagar para ver a Silvina Escudero en Divas Play

El servicio de Divas Play se puede contratar por tiempo indeterminado o hay ofertas por meses. En caso de que una persona quiera acceder a todos los contenidos por un mes, se debe abonar 15 dólares. Además, el sitio aclara que se agregará un costo de transacción de U$ 0.99.

Para comodidad del usuario, todos los planes se renuevan automáticamente y,en caso de no querer continuar con el servicio, puede darse de baja.

Silvina Escudero tomando vino 3.jpg

