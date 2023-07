El basquetbolista estadounidense Jimmy Butler sería la nueva conquista de la cantante Shakira.

Si bien todavía no lo quieren blanquear, comieron juntos en Londres y no se escondieron de las cámaras, aunque no llegaron ni se fueron juntos del restaurante.

Sorprende el flamante romance de la cantante colombiana con el basquetbolista de Miami Heat, una de las estrellas de la NBA, ya que se venía hablando bastante de su presunta relación Lewis Hamilton.

Pero, aparentemente, el piloto se siente traicionado y usado porque ella fue quien alertó a los medios sobre sus encuentros.

jimmi.JPG Shakira con nuevo amor. Shakira de novia con una mega estrella de la NBA, ¿quién es?

A la salida del restaurante, la seguridad privada de Jimmy Butler, once años menor que Shakira, la acompañó a subirse a su auto, el cual la esperaba en la entrada del lugar.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Shakira enamorada!: ¿quién es el piloto top Fórmula 1 que sale con ella?

Como dato anecdótico, se siguen en Instagram. Por otro lado, los hijos de Shakira se refieren a la novia de Piqué como "la empleada de papá", algo que la tiene pasando por un mal momento.