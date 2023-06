►TE PUEDE INTERESAR: "Mucho más buena estoy yo": Shakira lanza una nueva canción que destruye a Piqué

“Aquí pensando que Piqué cambió una sirena por una sardina”, aludiendo a la letra de "Pa tipos como tú". “Una sirena como tú no está para cangrejos como él”, comentaba en otro de sus posts otro de sus seguidores.

Shakira y Manuel Turizo Copa vacía.jpg Shakira y Manuel Turizo lanzaron su nuevo tema "Copa vacía" y ya tiene millones de reproducciones en YouTube.

Siguiendo con el hilo de su superéxito con Bizarrap, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", Shakira sigue destruyendo y "salpicando" a su ex Piqué.

“La figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida. Como muchos saben, estoy en el camino de vuelta hacia mí misma, y esta sirena en el vídeo llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero lleno de ratas; finalmente llega a su hábitat…", explicó en un audio a sus seguidores en el Shakichat, el grupo de difusión que creó antes de publicar su nueva canción.

"Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, añadió. Según 'Forbes', la fortuna de Shakira a enero de 2023 ascendía a más de 350.000 de millones de euros, cifra que, sin duda, aumentará en los próximos días.

Qué intimidades sexuales reveló Shakira con Piqué en su nuevo tema Copa Vacía

Shakira Copa vacía.jpeg "Copa vacía", el nuevo videoclip de Shakira y Manuel Turizo en el fondo del mar.

Shakira parece reprocharle a Gerad Piqué varias situaciones que tuvieron cuando eran pareja. "Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención", dice una parte de la canción de la colombiana y Manuel Turizo.

En otra parte de la canción, Shakira parece profundizar aún más en lo que era la relación con el exjugador del Barça. "Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti porque no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero".

Shakira y Piqué.jpg Shakira lanzó "Copa vacía" y revela intimidades sexuales con Gerard Piqué en la letra.

Sin embargo, fue más allá y también se puede escuchar en su nuevo single: "Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía".

Además, le reprochó: "Te espero y me desilusionas, y así no funciona" porque "pido calor y no das más que hielo".

Copa vacía, videoclip de Shakira y Manuel Turizo